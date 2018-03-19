В ДТП в Октябрьском районе на автозимнике пострадали двое детей

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 марта около 10:00 на 64 км автозимника Приобье — Перегребное в Октябрьском районе.

Водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» разворачивался и не убедился в безопасности манёвра. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Land Rover», движущемуся в попутном направлении. Произошло столкновение.

В автомобиле «Land Rover» находились два несовершеннолетних пассажира. Девочки 2014 и 2015 годов рождения получили телесные повреждения. Отметим, что дети находились в удерживающих устройствах.

Как отмечает окружная ГИБДД, всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.