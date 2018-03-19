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В ДТП в Октябрьском районе на автозимнике пострадали двое детей
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В ДТП в Октябрьском районе на автозимнике пострадали двое детей 

АиФ Югра 6 часов назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 марта около 10:00 на 64 км автозимника Приобье — Перегребное в Октябрьском районе.
Водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» разворачивался и не убедился в безопасности манёвра. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Land Rover», движущемуся в попутном направлении. Произошло столкновение.
В автомобиле «Land Rover» находились два несовершеннолетних пассажира. Девочки 2014 и 2015 годов рождения получили телесные повреждения. Отметим, что дети находились в удерживающих устройствах.
Как отмечает окружная ГИБДД, всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.
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