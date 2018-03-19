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Пьяный водитель снес столб ЛЭП в Приморье
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Пьяный водитель снес столб ЛЭП в Приморье 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Primpress
Нетрезвый водитель Nissan Note врезался в забор и снес столб линии электропередач в Дальнереченске (Приморье). Пострадал 16‐летний пассажир. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу краевого УМВД.
По данным издания, выпившие подростки украли ключи от иномарки у родителей и решили покататься. В результате
19-летний
водитель не справился с управлением и врезался сначала в дорожное ограждение, а затем в столб линии электропередач. На место аварии прибыл наряд ДПС и медики. У пострадавшего юноши обнаружили травму ключицы. Он был направлен на амбулаторное лечение.
По данным издания, у юноши, который управлял Nissan Note, не было водительских прав. Кроме того, по результатам медосвидетельствования выяснилось, что водитель был пьян.
За езду в нетрезвом виде и без прав виновника аварии привлекли к административной ответственности и назначили ему десять суток административного ареста. Кроме того, за повреждение металлического ограждения водитель получил штраф в размере семи тысяч рублей.
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