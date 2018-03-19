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Утром от площади Коммунаров в сторону Исети закрыли движение трамваев
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Утром от площади Коммунаров в сторону Исети закрыли движение трамваев 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
— От площади Коммунаров до Исети закрыли движение трамваев. Пассажир забыл пакет, ждут полицию, — рассказала Е1.RU читательница.
Вагоны пустили в объезд.
За сегодняшнее утро это уже второе происшествие с трамваями. Около 8 утра из-за отсутствия напряжения встали трамваи на Вторчермете.
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