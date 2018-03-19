Утром от площади Коммунаров в сторону Исети закрыли движение трамваев

— От площади Коммунаров до Исети закрыли движение трамваев. Пассажир забыл пакет, ждут полицию, — рассказала Е1.RU читательница.

Вагоны пустили в объезд.

За сегодняшнее утро это уже второе происшествие с трамваями. Около 8 утра из-за отсутствия напряжения встали трамваи на Вторчермете.

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