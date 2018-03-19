Определены самые популярные автомобили с пробегом в Москве

По итогам февраля 2018 года на автомобильном рынке Москвы было реализовано более 19 тысяч 800 единиц подержанных легковых автомобилей, что на 13% ниже, чем было зафиксировано годом ранее.

Самой продаваемой моделью оказался бюджетный корейский автомобиль Hyundai Solaris, число перепродаж которого за отчетный период в столице составило более 606 раз (-2%). С отставанием в одну машину на второй строчке расположился Ford Focus — 605 автомобилей. Первую тройку замкнула Skoda Octavia — 508 единиц.

В десятку самых популярных автомобилей с пробегом в Москве также вошли: Kia Rio — 431 машина, Toyota Camry — 351 автомобиль, Opel Astra — 288 продаж, Volkswagen Polo — 277 штук, Mercedes-Benz E-Class — 273 авто, BMW 5-Series — 242 единицы и Volkswagen Passat — 223 машины, говорится в отчете аналитического издания «Автостат».