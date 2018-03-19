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В Омске на улице Серова легковушка провалилась в яму
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В Омске на улице Серова легковушка провалилась в яму 

АиФ-Омск 8 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
Накануне, 19 марта, в тоннеле на площади Серова автомобиль марки Honda провалился в яму. По словам очевидцев, ранее на этой дороге ремонтировали асфальт. Но весной, когда снег растаял, грунт провалился прямо под проезжающим автомобилем.
В связи с этим, на дороге образовалась пробка. Один из очевидцев сообщил о яме в компетентные органы. В настоящее время там установили ограждения до того, когда не проведут ямочный ремонт.
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