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Продажи автомобилей Nissan в России выросли в феврале на 19% — до 6,3 тыс. машин
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Продажи автомобилей Nissan в России выросли в феврале на 19% — до 6,3 тыс. машин 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: 72.ru
Объем продаж автомобилей Nissan в России увеличился в феврале 2018 г. на 19% по сравнению с тем же месяцем в 2017 г., превысив 6,3 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Nissan в феврале реализовали 6 тыс. 306 автомобилей — на 19% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 г. в России было продано 11 тыс. 682 автомобиля Nissan, что на 23% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5% согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что бестселлером Nissan на российском рынке в отчетном месяце стал кроссовер Nissan Qashqai, продажи которого выросли на 28% — до 1 тыс. 882 автомобилей. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 1 тыс. 709 реализованных машин, что на 4% ниже показателя за февраль 2017 г.
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