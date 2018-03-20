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На Щербакова столкнулись пять машин: в ДТП пострадала водитель Nissan Teana
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На Щербакова столкнулись пять машин: в ДТП пострадала водитель Nissan Teana 

72.ru 5 часов назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 20 марта, на перекрестке улиц Щербакова и Сеченова в Тюмени произошла массовая авария с участием пяти машин. В 11:40 здесь столкнулись Nissan Teana, Chevrolet Cruze, Toyota RAV4, Hover и Nissan Almera.
— Автомобиль Nissan Teana стоял с поворотом в левом ряду. Chevrolet Cruze въехал ему в заднюю часть. После удара иномарки разлетелись и зацепили еще три машины, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
В этой массовой аварии пострадала 29-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Teana. Во время столкновения она ударилась головой и по предварительному заключению врачей получила сотрясение мозга и ушиб носа. На месте ДТП была большая пробка, инспекторам пришлось вручную регулировать движение.
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