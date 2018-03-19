Серьезная авария под Екатеринбургом: двое погибших, трое пострадавших

По данным ведомства, авария произошла на 153 километре автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу от М5» минувшим вечером. Водитель «Ниссана» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Чери Т11».

В результате столкновения одну из машин отбросило на другой «Ниссан», за рулем которого находилась женщина. Осколки автомобилей повредили едущий мимо «Мицубиси» с молодым человеком за рулем.

В результате аварии водитель «Ниссана» и его пассажир скончались на месте, не дождавшись приезда автомобиля скорой помощи. Также пострадала женщина-водитель второго «Ниссана», водитель «Чери Т1» и его пассажир. С переломами и ушибами они были госпитализированы в больницу Сысерти.