Массовое ДТП под Екатеринбургом унесло жизни двух человек

Трое получили травмы.

Два человека погибли и трое получили травмы в результате массового ДТП, случившегося вечером 18 марта на подъезде к Екатеринбургу от трассы М-5 «Урал». Около 18.00 там столкнулись три автомобиля, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, на встречную полосу выехал Nissan Tiida — 35-летний водитель не справился с управлением на заснеженной трассе. Автомобиль лоб в лоб столкнулся с Chery Tiggo T11, а затем влетел в другую ехавшую навстречу машину — Nissan Teana. В результате аварии также получил повреждения проезжавший мимо Mitsubishi Lancer — его зацепило фрагментами столкнувшихся авто.

Водитель и пассажир Tiida скончались на месте. 34-летний мужчина, управлявший Chery, и его 31-летняя пассажирка, а также водитель Teana — 38-летняя женщина были госпитализированы в Сысертскую ЦРБ.