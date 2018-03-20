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Бийские энергетики призывают водителей быть внимательнее на дорогах города
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Бийские энергетики призывают водителей быть внимательнее на дорогах города 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
17 марта, в 22-17 часов в г. Бийске вследствие ДТП с участием автомобиля марки «Газель» был поврежден участок квартальных тепловых сетей (в районе 46-го училища). Оперативная ремонтная бригада теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Бийске — БийскэнергоТеплоТранзит — оперативно устранила повреждение на тепломагистрали.
Водитель, не справившийся с управлением, совершил наезд на участок теплосети надземной прокладки. Повреждение возникло на участке подземного трубопровода длиною 1,8 метров на глубине залегания 1,5 метра. В результате инцидента под временное ограничение подачи теплоносителя попало 4 многоквартирных дома.
Сотрудники компании бийского теплосетевого подразделения СГК оперативно и в рамках заявленных сроков произвели замену поврежденного участка трубы, и к 05-00 часам 18 марта завершили все необходимые ремонтные и земляные работы. На исходные параметры подачи тепла в дома, где произошло кратковременное ограничение, компания вышла к 6-00 часам утра, что не позволило негативно повлиять на температурный режим в жилых помещениях.
Энергетики призывают водителей всех видов транспорта в весенний период быть еще более внимательными на автодорогах города. Особенно это касается тех участков, где проходят теплосетевые коммуникации. При обнаружении течи, сильного парения, размыва проезжей части и других дефектов категорически запрещается приближаться к месту технологического повреждения. Необходимо быть предельно внимательными в темное время суток и следить за скоростным режимом.
Специалисты напоминает телефон диспетчерской службы, по которому необходимо оперативно сообщать о любых повреждениях на тепловых сетях или смещенных люках на городских автодорогах и тротуарах: (3854) 43-23-63.
Диспетчерская служба работает круглосуточно, все заявки находятся на контроле руководства энергопредприятия.
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