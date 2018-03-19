«Лада» въехала в бордюр на площади Калинина: двое пострадавших, водитель в розыске

Ночью 19 марта в Новосибирске на площади Калинина «Лада» въехала в бордюр и опрокинулась — автоинспекция объявила водителя в розыск.

в 1:30 автомобиль ВАЗ-2112 ехал по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина.

« [Водитель автомобиля ВАЗ-2112] выезжая на круговое движение не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бордюрный камень), после чего произошло опрокидывание автомобиля,

после чего водитель в пешем порядке оставил место ДТП, участником которого он является»,

— рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

После аварии два пассажира «Лады» 28 и 30 лет попали в больницу, у них ушибы грудных клеток и головы.

На прошлой неделе ГИБДД объявляло в розыск водителя, который сбил 15-летнюю девочку на улице Ватутина в начале марта.