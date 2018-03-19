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«Лада» въехала в бордюр на площади Калинина: двое пострадавших, водитель в розыске
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«Лада» въехала в бордюр на площади Калинина: двое пострадавших, водитель в розыске 

ngs.ru 10 часов назад
Фото: ngs.ru
Ночью 19 марта в Новосибирске на площади Калинина «Лада» въехала в бордюр и опрокинулась — автоинспекция объявила водителя в розыск.
в 1:30 автомобиль ВАЗ-2112 ехал по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина.
« [Водитель автомобиля ВАЗ-2112] выезжая на круговое движение не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бордюрный камень), после чего произошло опрокидывание автомобиля,
после чего водитель в пешем порядке оставил место ДТП, участником которого он является»,
— рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
После аварии два пассажира «Лады» 28 и 30 лет попали в больницу, у них ушибы грудных клеток и головы.
На прошлой неделе ГИБДД объявляло в розыск водителя, который сбил 15-летнюю девочку на улице Ватутина в начале марта.
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