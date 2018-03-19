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Разворачивающаяся «Тойота Корона» лишилась переда в ДТП на Владимировской
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Разворачивающаяся «Тойота Корона» лишилась переда в ДТП на Владимировской 

ngs.ru 11 часов назад
Фото: ngs.ru
Утром 19 марта в Новосибирске недалеко от остановки «ОблГАИ» столкнулись две «Тойоты» — у одного из автомобилей сильно смяло переднюю часть.
«"Тойота Королла" двигалась по Владимировской со стороны Сухарной, на пересечении с Владимировским спуском произошло столкновение с автомобилем «Тойота Корона», которая разворачивалась со встречного направления», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Вину никто не признает. Пострадавших нет.
«Водитель «Короллы» утверждает, что двигался на мигающий зеленый. Водитель «Короны» утверждает, что стрелка ему зеленая тоже загорелась», — передают аваркомы.
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