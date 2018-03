Пьяный мотоциклист стал виновником ДТП во Владивостоке

В районе дома №56 по улице Луговой сотрудниками ППС был задержан мотоциклист без водительского удостоверения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_control.

Очевидцы сообщают, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил столкновение с мопедом.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

