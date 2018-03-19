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Две автоледи не поделили дорогу во Владивостоке
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Две автоледи не поделили дорогу во Владивостоке 

Primpress 11 часов назад
Фото: Primpress
В ночь на 19 марта в районе улицы Окатовая во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадали иномарки Toyota Ipsum и Subaru B4, сообщает PRIMPRESS.
По предварительной информации, женщина за рулем Toyota Ipsum потеряла управление при перестроении с крайней левой полосы направо, в результате чего машину занесло. В этот момент параллельно Ipsum двигался Subaru B4. Пытаясь уйти от столкновения, женщина-водитель Subaru резко повернула вправо. Subaru влетел в столб освещения, а Ipsum унесло на косогор.
Водителя и пассажирку Subaru B4 госпитализировали. Водитель Toyota Ipsum не пострадала.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Mar 18, 2018 at 4:12am PDT
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