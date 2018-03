Две автоледи не поделили дорогу во Владивостоке

В ночь на 19 марта в районе улицы Окатовая во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадали иномарки Toyota Ipsum и Subaru B4, сообщает PRIMPRESS.

По предварительной информации, женщина за рулем Toyota Ipsum потеряла управление при перестроении с крайней левой полосы направо, в результате чего машину занесло. В этот момент параллельно Ipsum двигался Subaru B4. Пытаясь уйти от столкновения, женщина-водитель Subaru резко повернула вправо. Subaru влетел в столб освещения, а Ipsum унесло на косогор.

Водителя и пассажирку Subaru B4 госпитализировали. Водитель Toyota Ipsum не пострадала.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД

