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Две иномарки пострадали в утреннем лобовом ДТП во Владивостоке
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Две иномарки пострадали в утреннем лобовом ДТП во Владивостоке 

Vladnews.ru 9 часов назад
В понедельник утром во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl. Транспортное происшествие произошло по адресу Выселковая, 57. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Suzuki Jimny не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Toyota Prius. В результате столкновения иномарки получили серьезные повреждения. В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.
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