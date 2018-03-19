В Британии задержали водителя с правами на имя Гомера Симпсона

Полиция города Милтон-Кинс на юге Великобритании задержала водителя, у которого при себе были права на имя героя мультсериала Гомера Симпсона. Об этом сообщается в твиттере полицейского управления.

На прикрепленной фотографии видно, что права выданы на имя Гомера Симпсона, живущего в Спрингфилде. Также вместо фотографии в карточке размещено изображение персонажа.

Отмечается, что у водителя не было страховки и собственных прав. Автомобиль был изъят.

Ранее сообщалось, что слово из «Симпсонов» попало в словарь.