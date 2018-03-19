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Британец ездил на авто с правами Гомера Симсона
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Британец ездил на авто с правами Гомера Симсона 

Авторамблер 6 часов назад
Фото: Авторамблер
О необычном нарушителе сообщило полицейское управление британского города Милтон-Кинс. Патрульные остановили подозрительный автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Мужчина показал лицензию на имя Гомера Симсона из города Спингфилд, вместо фото на удостоверении красовалось изображение персонажа мультсериала.
Других документов мужчина предоставить не смог. В результате его машина была изъята и доставлена на штрафстоянку.
Напомним, похожий случай произошел осенью в Перми. Там водитель Infiniti изменил свое настоящее имя на имя президента США Дональда Трампа. Позже выяснилось, что пермяк неоднократно изменял данные в удостоверении, чтобы избежать административной ответственности за неуплату штрафов ГИБДД.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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