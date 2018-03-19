Британец ездил на авто с правами Гомера Симсона

О необычном нарушителе сообщило полицейское управление британского города Милтон-Кинс . Патрульные остановили подозрительный автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Мужчина показал лицензию на имя Гомера Симсона из города Спингфилд, вместо фото на удостоверении красовалось изображение персонажа мультсериала.

Других документов мужчина предоставить не смог. В результате его машина была изъята и доставлена на штрафстоянку.

Напомним, похожий случай произошел осенью в Перми . Там водитель Infiniti изменил свое настоящее имя на имя президента США Дональда Трампа . Позже выяснилось, что пермяк неоднократно изменял данные в удостоверении, чтобы избежать административной ответственности за неуплату штрафов ГИБДД

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