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Япония начнет сертифицировать автомобили с автоматическими тормозами
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Япония начнет сертифицировать автомобили с автоматическими тормозами 

Techdiver 14 часов назад
Фото: Techdiver
Министерство транспорта Японии этой весной намерено начать сертифицировать транспортные средства с технологией автоматического торможения для повышения дорожной безопасности на фоне старения населения в стране.
Ведомство видит в технологии способ предотвратить несчастные случаи и уменьшить ущерб, наносимый пожилыми водителями. Согласно статистике, внезапное ускорение является основной причиной серьезных аварий в Японии.
Но несмотря на то, что системы автоматического торможения появились уже у многих производителей и внедряются в серийные машины, производительность таких систем варьируется в зависимости от компании и модели автомобиля.
Единые стандарты, разработанные Минтрансом, предусматривают автоматическое снижение скорости с 50 км/ч до 20 км/ч или меньше к моменту столкновения с неподвижным транспортным средством. Кроме того, технология должна предотвращать столкновение транспортного средства, движущегося на 50 км/ч, с другим автомобилем, который едет на 20 км/ч. Еще одно требование — система должна издавать предупреждающий звуковой сигнал для водителя за 0,8 секунды до торможения.
Сертификация по этим правилам стартует в апреле. Правительство планирует потребовать, чтобы все автомобили с автоматическими тормозами соответствовали стандартам через несколько лет.
Вот как работала подобная система на Toyota Prius 2016 года. Safety Sense с радиолокатором миллиметрового диапазона и датчиком монокулярной камеры для обнаружения пешеходов, транспортных средств и дорожной разметки, позволяла машине, едущей на скорости 40 км/ч, при бездействии водителя автоматически останавливается перед другим автомобилем и пешеходом.
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