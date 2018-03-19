Япония начнет сертифицировать автомобили с автоматическими тормозами

Министерство транспорта Японии этой весной намерено начать сертифицировать транспортные средства с технологией автоматического торможения для повышения дорожной безопасности на фоне старения населения в стране.

Ведомство видит в технологии способ предотвратить несчастные случаи и уменьшить ущерб, наносимый пожилыми водителями. Согласно статистике, внезапное ускорение является основной причиной серьезных аварий в Японии.

Но несмотря на то, что системы автоматического торможения появились уже у многих производителей и внедряются в серийные машины, производительность таких систем варьируется в зависимости от компании и модели автомобиля.

Единые стандарты, разработанные Минтрансом , предусматривают автоматическое снижение скорости с 50 км/ч до 20 км/ч или меньше к моменту столкновения с неподвижным транспортным средством. Кроме того, технология должна предотвращать столкновение транспортного средства, движущегося на 50 км/ч, с другим автомобилем, который едет на 20 км/ч. Еще одно требование — система должна издавать предупреждающий звуковой сигнал для водителя за 0,8 секунды до торможения.

Сертификация по этим правилам стартует в апреле. Правительство планирует потребовать, чтобы все автомобили с автоматическими тормозами соответствовали стандартам через несколько лет.

Вот как работала подобная система на Toyota Prius 2016 года. Safety Sense с радиолокатором миллиметрового диапазона и датчиком монокулярной камеры для обнаружения пешеходов, транспортных средств и дорожной разметки, позволяла машине, едущей на скорости 40 км/ч, при бездействии водителя автоматически останавливается перед другим автомобилем и пешеходом.