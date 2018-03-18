На Челябинском тракте в тремя иномарками погибли два человека

На Челябинском тракте вечером 18 марта произошла авария, в которой погибли два человека и еще двое пострадали. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, столкнулись три иномарки, кроме того, отлетевшие фрагменты автомобилей повредили еще одну иномарку — Mitsubishi Lancer.

— ДТП произошло на 153 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу от М5», — сообщили в ГИБДД. — По предварительным данным, водитель Nissan Tiida не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с Chery, а после этого — с Nissan Teana.

Водитель и пассажир Nissan Tiida скончались на месте до приезда скорой помощи. Женщина, которая была за рулем Nissan Teana, а также водитель и пассажирка Chery получили травмы, их увезли в сысертскую больницу.

В момент ДТП был снегопад, и трасса была заснеженная.

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