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На Челябинском тракте в тремя иномарками погибли два человека
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На Челябинском тракте в тремя иномарками погибли два человека 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На Челябинском тракте вечером 18 марта произошла авария, в которой погибли два человека и еще двое пострадали. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, столкнулись три иномарки, кроме того, отлетевшие фрагменты автомобилей повредили еще одну иномарку — Mitsubishi Lancer.
— ДТП произошло на 153 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу от М5», — сообщили в ГИБДД. — По предварительным данным, водитель Nissan Tiida не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с Chery, а после этого — с Nissan Teana.
Водитель и пассажир Nissan Tiida скончались на месте до приезда скорой помощи. Женщина, которая была за рулем Nissan Teana, а также водитель и пассажирка Chery получили травмы, их увезли в сысертскую больницу.
В момент ДТП был снегопад, и трасса была заснеженная.
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