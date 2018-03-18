Серьёзное ДТП: в Приморье автомобилистка «влетела» в столб

Опубликованы фото с места ДТП.

Как сообщает инстаграм-паблик dps_vl, ДТП произошло в краевом центре Приморья по пути с Катерной на Окатовую.

«Девушка на Toyota Ipsum при перестроении с крайней левой полосы на право, потеряла управление и машину понесло. В этот момент параллельно Ipsum двигался Subaru B4, за рулём которого так же находилась девушка. Пытаясь уйти от столкновения рулевая Subaru резко дернула руль вправо и направила автомобиль прямиком в столб освещения, а сам Ipsum унесло на косогор. Было ли столкновение между двумя автомобилями неизвестно, это предстоит выяснить инспекторам ДПС и уже в зависимости от этого будет оформляться одно дтп или два разных. Водителя и пассажирку Subaru госпитализировали прибывшие медики. Рулевая Ipsum не пострадала», — говорится в сообщении.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)

18 Мар 2018 в 4:12 PDT