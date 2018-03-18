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Серьёзное ДТП: в Приморье автомобилистка «влетела» в столб
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Серьёзное ДТП: в Приморье автомобилистка «влетела» в столб 

Prim.News 2 часа назад
Опубликованы фото с места ДТП.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_vl, ДТП произошло в краевом центре Приморья по пути с Катерной на Окатовую.
«Девушка на Toyota Ipsum при перестроении с крайней левой полосы на право, потеряла управление и машину понесло. В этот момент параллельно Ipsum двигался Subaru B4, за рулём которого так же находилась девушка. Пытаясь уйти от столкновения рулевая Subaru резко дернула руль вправо и направила автомобиль прямиком в столб освещения, а сам Ipsum унесло на косогор. Было ли столкновение между двумя автомобилями неизвестно, это предстоит выяснить инспекторам ДПС и уже в зависимости от этого будет оформляться одно дтп или два разных. Водителя и пассажирку Subaru госпитализировали прибывшие медики. Рулевая Ipsum не пострадала», — говорится в сообщении.
Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)
18 Мар 2018 в 4:12 PDT
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