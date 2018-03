Девушка на Harrier прославилась в день выборов во Владивостоке 

В сообществе «Экипажи ДПС» опубликована фотография, на которой автомобиль Toyota Harrier застрял на переезде в районе мыса Кунгасного.

«Девушка остановилась под закрывающимся шлагбаумом, в результате чего тот уперся в крышу автомобиля», — говорится в подписи к фото.

«По проходу поезда сначала опускаются барьеры, потом поднимается шлагбаум и только после этого ГАСНЕТ светофор. И только тогда можно проезжать. А эта курица в машине увидела, что шлагбаум начал подниматься и не дождавшись, когда светофор погаснет, начала движение. Но пошло новое извещение, и шлагбаум начал закрываться. Так что, мальчики и девочки, внимательно смотрим на светофор, его показание заключительное. А переезд автоматический!», — написал он.

