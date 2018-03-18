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Девушка на Harrier прославилась в день выборов во Владивостоке
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Девушка на Harrier прославилась в день выборов во Владивостоке 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Автомобилистка из Владивостока прославилась в соцсети Instagram в день голосования на выборах президента, сообщает PRIMPRESS.
В сообществе «Экипажи ДПС» опубликована фотография, на которой автомобиль Toyota Harrier застрял на переезде в районе мыса Кунгасного.
«Девушка остановилась под закрывающимся шлагбаумом, в результате чего тот уперся в крышу автомобиля», — говорится в подписи к фото.
В комментариях к посту объявился работник РЖД, который дал пояснения этой ситуации.
«По проходу поезда сначала опускаются барьеры, потом поднимается шлагбаум и только после этого ГАСНЕТ светофор. И только тогда можно проезжать. А эта курица в машине увидела, что шлагбаум начал подниматься и не дождавшись, когда светофор погаснет, начала движение. Но пошло новое извещение, и шлагбаум начал закрываться. Так что, мальчики и девочки, внимательно смотрим на светофор, его показание заключительное. А переезд автоматический!», — написал он.
A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Mar 18, 2018 at 12:02am PDT
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