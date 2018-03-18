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На Репина грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в две легковушки
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На Репина грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в две легковушки 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на перекрестке улиц Репина и Крауля столкнулись три машины: грузовичок и легковушка Hyundai, и Daewoo Matiz.
Как рассказали очевидцы, водитель грузовика ехал по улице Репина в направлении Малышева, а легковушка ехала во встречном направлении.
— Водитель легковушки пояснил, что грузовичок вынесло на встречную полосу, а от столкновения с легковушкой его отбросило на Daewoo Matiz, который остановился на перекрестке, — сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. — Водителю грузовичка оказали медицинскую помощь.
Пострадавшего водителя пришлось вытаскивать из машины спасателям. Ему сильно зажало ногу. После того, как сотрудники МЧС освободили его, медики увезли мужчину в больницу.
Движение на перекрестке было сильно затруднено.
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