На Репина грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в две легковушки

Сегодня вечером на перекрестке улиц Репина и Крауля столкнулись три машины: грузовичок и легковушка Hyundai, и Daewoo Matiz.

Как рассказали очевидцы, водитель грузовика ехал по улице Репина в направлении Малышева, а легковушка ехала во встречном направлении.

— Водитель легковушки пояснил, что грузовичок вынесло на встречную полосу, а от столкновения с легковушкой его отбросило на Daewoo Matiz, который остановился на перекрестке, — сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. — Водителю грузовичка оказали медицинскую помощь.

Пострадавшего водителя пришлось вытаскивать из машины спасателям. Ему сильно зажало ногу. После того, как сотрудники МЧС освободили его, медики увезли мужчину в больницу.

Движение на перекрестке было сильно затруднено.