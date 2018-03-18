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В Соломбале «Лада» въехала в столб и спровоцировала пробку
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В Соломбале «Лада» въехала в столб и спровоцировала пробку 

29.ru 5 часов назад
Фото: 29.ru
В день президентских выборов в Архангельске парализованным оказался Кузнечевский мост из-за ДТП со стороны Соломбалы. Авария около дома № 5 на улице Советской произошла около 15:30.
— 26-летний водитель «Лады Калины» врезался в световую опору, автомобиль откинуло на проезжавший рядом Great Wall, за рулем которого был 38-летний архангелогородец, — рассказал начальник отдела по связям с общественностью регионального УМВД Иван Распутин.
Водитель отечественной легковушки был госпитализирован. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.
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