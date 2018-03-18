Ещё
На Полевском тракте водитель иномарки вылетел на встречную полосу и устроил лобовое столкновение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Полевском тракте водитель иномарки вылетел на встречную полосу и устроил лобовое столкновение 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на Полевском тракте в лобовом столкновении пострадала пассажирка иномарки. Как сообщили E1.RU очевидцы, авария случилась на въезде в Горный Щит со стороны Полевского.
— На месте ДТП была скорая и два экипажа ГИБДД, — говорят очевидцы. — Машины сильно пострадали.
Как сообщили E1.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла в 18:00.
— Водитель Hyundai не справился с управлением на скользкой дороге и его вынесло на встречную полосу, там он столкнулся с Toyota Corolla, — говорят в ГИБДД. — В ДТП пострадала пассажирка Toyota.
В ГИБДД попросили водителей быть аккуратнее на дорогах, особенно важно пристегиваться ремнями безопасности и использовать детские автокресла.
Если вы стали свидетелем этой или другой аварии, записали её на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции +7 (343) 34–555–34.
e1.ru: последние новости
Неопытный водитель устроил ДТП на улице Щербакова: его пассажирка впала в кому Участницу «Мисс Екатеринбург», попавшую в жуткую аварию под Заречным, выписали из больницы В центре Екатеринбурга 90 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве160
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина273
Путин получил первое поздравление с победой на выборах42
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован37
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение