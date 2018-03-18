На Полевском тракте водитель иномарки вылетел на встречную полосу и устроил лобовое столкновение

Сегодня вечером на Полевском тракте в лобовом столкновении пострадала пассажирка иномарки. Как сообщили E1.RU очевидцы, авария случилась на въезде в Горный Щит со стороны Полевского.

— На месте ДТП была скорая и два экипажа ГИБДД , — говорят очевидцы. — Машины сильно пострадали.

Как сообщили E1.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла в 18:00.

— Водитель Hyundai не справился с управлением на скользкой дороге и его вынесло на встречную полосу, там он столкнулся с Toyota Corolla, — говорят в ГИБДД. — В ДТП пострадала пассажирка Toyota.

В ГИБДД попросили водителей быть аккуратнее на дорогах, особенно важно пристегиваться ремнями безопасности и использовать детские автокресла.

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