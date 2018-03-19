Утро во Владивостоке началось с пробок

Несмотря на потепление, Владивосток не оставляют многокилометровые заторы на дорогах, сообщает PRIMPRESS.

Пробки 7 баллов, согласно данным приложения «Яндекс. Пробки», наблюдались в 9 утра в районе проспекта 100 лет Владивостоку в обе стороны, по улице Русской в обе стороны, на кольце Багратиона и в сторону Бородинской, по улице Кирова, по улице Анны Щетининой, частично по улицам Постышева и Фирсова, по проспекту «Красного знамени» и улице Шилкинской в сторону Некрасовского путепровода, во все стороны в районе транспортного кольца на площади Луговой, частично по улицам Спиридонова и Ватутина, со стороны улицы Нейбута по улице Адмирала Юмашева и далее до Рудневского моста, по улицам Стрелочной и Деревенской в сторону улицы Снеговой, по Военному шоссе в обе стороны, по Народному проспекту в сторону улицы Некрасовской, в районе путепровода и далее до транспортного кольца в районе улицы Острякова, в районе транспортного кольца у верхней станции фуникулера и далее по улице Суханова, по улице Олега Кошевого и Калинина и далее по Золотому мосту, частично по улицам Харьковской и Черемуховой, по улицам Крыгина, Сипягина, Казанской в обе стороны, по улицам Нижнепортовой и Верхнепортовой в сторону Казанского моста, частично по улице Светланской в сторону центра, по Океанском упроспекту.

Закрыт проезд в районе улицы Капитана Шефнера.

На онлайн-картах отмечены два ДТП: в районе проспекта 100 лет Владивостоку и в районе улицы Дальней.