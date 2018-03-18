Таксист пытался бесплатно попасть на парковку «Платова и застрял

Очередной случай, когда людская жадность обернулось позоом на весь город и крупным денежным штрафом, произошел сегодня в Ростове-на-Дону. Водитель такси службы «306», чтобы не платить за парковку пытался объехать шлагбаум по газону, однако машина застряла и не смогла двигаться дальше. Теперь водителю грозит штраф в размере 50 000 рублей за порчу газона. Напомним, около месяца назад аналогичным способом на парковку хотел попасть водитель Mercedes-Benz. Его автомобиль также застрял, за порчу газона тогда ему пришлось оплатить штраф 50 000 рублей. Судя по следам на газоне многим водителям все же удается проехать на платную парковку аэропорта «Платов» минуя шлагбаум.