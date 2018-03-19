Под Самарой в столкновении трёх машин зажало водителя ВАЗ-2107 

В субботу, 17 марта, днём, в Волжском районе на 24 км Уральского шоссе, произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Водитель ВАЗ-2107 в результате автомобильной аварии оказался зажатым в салоне своей машины. Для деблокирования пострадавшего в 13:41 выехала дежурная смена техногенного отряда ПСС СО.
Используя гидроинструмента спасатели достали водителя из аварийного автомобиля и передали бригаде медиков «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации.
В 14:41 аварийно-спасательные работы были завершены.
По факту ДТП проводится проверка.