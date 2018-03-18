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Больше 400 троллейбусов и автобусов бесплатно возят жителей Симферополя
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Больше 400 троллейбусов и автобусов бесплатно возят жителей Симферополя 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
С раннего утра по городу курсируют 317 автобусов и 85 троллейбусов, услуги которых предоставляются на бесплатной основе, сообщает Крыминформ.
Кроме того глава Крыма Сергей Аксенов распорядился сделать бесплатным проезд еще в четырех городах республики. В Евпатории бесплатно работают для горожан трамваи №№ 1 и 3. В Керчи — автобусы №№ 1, 5, 41 и троллейбусный маршрут. Также введен бесплатный проезд на троллейбусах в Алуште (маршрут № 2) и Ялте (маршруты №№ 1 и 3).
«ФедералПресс» напоминает, в Севастополь в качестве иностранного наблюдателя прибыл немецкий политик Андреас Маурер. Он заявил, что итог сегодняшних выборов подтвердит итоги референдума, прошедшего в Крыму четыре года назад.
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