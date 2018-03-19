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В Балаково четырёхмесячный ребёнок утонул в ванной при купании с матерью
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В Балаково четырёхмесячный ребёнок утонул в ванной при купании с матерью 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Четырёхмесячный ребёнок утонул в ванне при купании, мать малыша уснула и не заметила этого, сообщает СУ СК РФ в регионе.
Согласно материалам уголовного дела, 18 марта в Балаково Саратовской области врачи «скорой помощи» по вызову приехали в квартиру, в которой четырёхмесячный ребёнок при купании захлебнулся водой, медики провели реанимационные мероприятия и доставили пострадавшего в больницу, но ребёнок скончался.
Следствием установлено, что утром мать ребёнка решила вместе с ним искупаться в ванне, но уснула, малыш погрузился под воду и захлебнулся. Правоохранительные органы проводят проверку, изучают состав семьи и характеристики родителей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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