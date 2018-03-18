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На дублере Сибирского тракта водитель Daewoo Nexia «оседлал» разделительный забор
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На дублере Сибирского тракта водитель Daewoo Nexia «оседлал» разделительный забор 

e1.ru 9 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге водитель Daewoo Nexia умудрился застрять на разделительном ограждении. Инцидент случился на дублере Сибирского тракта. Незадачливого автовладельца, который не смог самостоятельно вытащить застрявшую легковушку, сфотографировали проезжавшие мимо очевидцы.
Снегопад, который уже несколько часов не прекращается в Екатеринбурге, серьёзно осложнил дорожную обстановку. В городе к этому часу произошло множество мелких аварий. Соцсети заполнены фотографиями различных ДТП. Особенно тяжёлая ситуация сложилась на Объездной автодороге.
«Объездная в сторону Щербакова. За двадцать минут произошло шесть аварий! — сообщила екатеринбурженка Таисия.
Если вы стали свидетелем этой или другой аварии, записали её на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции +7 (343) 34–555–34.
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