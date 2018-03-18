На дублере Сибирского тракта водитель Daewoo Nexia «оседлал» разделительный забор

Екатеринбурге водитель Daewoo Nexia умудрился застрять на разделительном ограждении. Инцидент случился на дублере Сибирского тракта. Незадачливого автовладельца, который не смог самостоятельно вытащить застрявшую легковушку, сфотографировали проезжавшие мимо очевидцы.

Снегопад, который уже несколько часов не прекращается в Екатеринбурге, серьёзно осложнил дорожную обстановку. В городе к этому часу произошло множество мелких аварий. Соцсети заполнены фотографиями различных ДТП. Особенно тяжёлая ситуация сложилась на Объездной автодороге.

«Объездная в сторону Щербакова. За двадцать минут произошло шесть аварий! — сообщила екатеринбурженка Таисия.

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