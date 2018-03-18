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Более 900 жителей Потанино остались без воды
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Более 900 жителей Потанино остались без воды 

Ivyborg.ru 9 часов назад
Из-за коммунальной аварии обезвожена деревня Потанино в Волховском районе Ленобласти, сообщила пресс-служба администрации Волховского района.
Как стало известно, около полудня 18 марта произошел прорыв на водоводе в Потанино. Водоочистные сооружения были остановлены. Без воды остались 12 многоквартирных домов и полсотни частных. В них проживает около 900 человек, то есть почти все население деревни.
Помимо этого без воды осталась администрация поселения, школа, фельдшерский пункт и детский сад.
Устранить аварию планируется к шести вечера. Работы ведет водоканал Ленобласти.
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