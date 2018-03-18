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Клавишника группы «Пикник» выписали из больницы после ДТП под Владимиром
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Клавишника группы «Пикник» выписали из больницы после ДТП под Владимиром 

АиФ Владимир 4 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в Facebook.
Сын лидера «Пикника» Эдмунда Шклярского поблагодарил поклонников за поддержку и попросил не задавать вопросов о здоровье другие участников группы.
«Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь, — написал Станислав. — Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах. Сразу скажу, что у папы таз не сломан. Все настроены оптимистично!».
По словам музыканта, презентация нового альбома коллектива, как и было запланировано, состоится на следующей неделе.
Напомним, музыканты группы «Пикник» попали в ДТП во Владимирской области 16 марта. Концерт в Рязани в этот день пришлось отменить.
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