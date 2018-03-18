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Саратовец совершил смертельный кувырок на «семерке»
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Саратовец совершил смертельный кувырок на «семерке» 

Новости Саратова 10 часов назад
Фото: Новости Саратова
После рискованного кульбита житель Маркса продолжил движение дальше.
Очевидцы сообщают, что водитель не справился с управлением и перевернулся на крышу авто. Другой бы на его месте потерял надежду доехать до места назначения, но не только не отважный житель Маркса.
В воскресенье 18 марта на одной из сельских дорог в Марксовском районе, неполадку от Раскатово, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и перевернулся на крышу своей «четырехколесной подруги». Спасатели оперативно прибыли на место ЧП и помогли автолюбителю вернуть автомобиль в исходную позицию.
«Каскадер» был осмотрен специалистами областной службы спасения и продолжил движение на своем же автомобиле.
Удалось ли ему в итоге добраться до пункта назначения — доподлинно неизвестно.
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