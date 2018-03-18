Выбирающий президента Волгоград тонет в гигантских лужах

Улицы Волгограда медленно, но верно уходят под воду. Выйти сухим из бескрайних рек, затопивших дороги, не удается ни автомобилистам, ни пешеходам.

— Центральная асфальтированная дорога Краснослободска все больше и больше напоминает бассейн, — рассказывает местный житель Денис Кульченко. — Станет теплее, и воды прибавится. Потопы происходят из-за того, что на дорогах не предусмотрены ливневки. Как хотите, так и плывите.

Переходить реку вброд приходится и жителям поселка Городище — после небольшого потепления под воду уходит новая площадь.

— Асфальт сделали, а про слив, скорее всего забыли, — комментирует волгоградка Татьяна Петрова

Водители и пешеходы ныряют в воду и в Красноармейском районе Волгограда. По словам горожан, перебраться на другую сторону улицы 50 лет Октября смогут только самые отважные пловцы. Непроходимое озеро по традиции разлилось и на малом проспекте в Краснооктябрьском районе Волгограда — самостоятельно выбраться из луж могут не все автомобилисты.

Первый вселенский потоп накрыл Волгоград в начале февраля. Автомобили уходили под воду по самые зеркала и ждали помощи трактористов — «супергероев». За несколько дней водители растеряли в лужах десятки табличек с номерами.