Летающий автомобиль уже существует: первые машины будущего

Pop.Up Next не стоит в пробках, а облетает мешающие автомобили с помощью четырех мощных винтов. Какая она, машина будущего?

Pop.Up Next против пробок Идея настолько же стара, как и гениальна: при возникновении пробок летающий автомобиль просто перелетает через стоящие машины. Создано уже много прототипов таких «авиамобилей», но в реальности они еще не функционируют. Однако дизайнерская студия Italdesign и концерн Airbus представили на женевской выставке настоящий летающий автомобиль, который получил название Pop.Up Next.

У него особенная конструкция: в «дорожном» состоянии машине на надо возить с собой громоздкие крылья. Вместо этого аппарат поднимает в воздух гигантский квадрокоптер.

Автоматика для уставшего пилота Маленький автомобиль будет передвигаться чисто на электричекой тяге и обладать запасом хода приблизительно в 130 километров. При необходимости транспортное средство соединяется с винтомоторной частью и просто пролетает над пробкой.

И все это, как сообщают авторы проекта, производится в полностью автоматическом режиме. Таким образом, этому транспорту не нужен ни водитель, ни пилот.

Шеф Airbus: Через 20 лет на дорогах появятся летающие такси Все это выглядит эффектно, да и присутствие имени Airbus в проекте добавляет уверенности в его «авиа» части. Но планов на массовый выпуск такого модульного автомобиля пока нет. Если идея станет популярной, то автопроизводителям, по всей видимости, придется считаться с новым конкурентом.

«Это не фантазерство», — заявил шеф Airbus Том Эндерс (Tom Enders). Он еще в 2016 году говорил об идее летающих автомобилей или автобусов, которые будут передвигаться по воздушным улицам. Том Эндерс убежден, что через 20 лет каждый сможет заказать полностью автоматическое летающее такси прямо со своего смартфона — и лицензия пилота для этого не понадобится. Нужны ли миру летающие автомобили? Да, а то на дорогах сплошные пробки Нет, не хватало еще и небо заполонить машинами Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Беспилотный транспорт в России : будущее и настоящее

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