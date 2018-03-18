Ещё
Летающий автомобиль уже существует: первые машины будущего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летающий автомобиль уже существует: первые машины будущего 

Chip.ru 11 часов назад
Фото: Chip.ru
Pop.Up Next не стоит в пробках, а облетает мешающие автомобили с помощью четырех мощных винтов. Какая она, машина будущего?
Pop.Up Next против пробок Идея настолько же стара, как и гениальна: при возникновении пробок летающий автомобиль просто перелетает через стоящие машины. Создано уже много прототипов таких «авиамобилей», но в реальности они еще не функционируют. Однако дизайнерская студия Italdesign и концерн Airbus представили на женевской выставке настоящий летающий автомобиль, который получил название Pop.Up Next.
У него особенная конструкция: в «дорожном» состоянии машине на надо возить с собой громоздкие крылья. Вместо этого аппарат поднимает в воздух гигантский квадрокоптер.
Автоматика для уставшего пилота Маленький автомобиль будет передвигаться чисто на электричекой тяге и обладать запасом хода приблизительно в 130 километров. При необходимости транспортное средство соединяется с винтомоторной частью и просто пролетает над пробкой.
И все это, как сообщают авторы проекта, производится в полностью автоматическом режиме. Таким образом, этому транспорту не нужен ни водитель, ни пилот.
Шеф Airbus: Через 20 лет на дорогах появятся летающие такси Все это выглядит эффектно, да и присутствие имени Airbus в проекте добавляет уверенности в его «авиа» части. Но планов на массовый выпуск такого модульного автомобиля пока нет. Если идея станет популярной, то автопроизводителям, по всей видимости, придется считаться с новым конкурентом.
«Это не фантазерство», — заявил шеф Airbus Том Эндерс (Tom Enders). Он еще в 2016 году говорил об идее летающих автомобилей или автобусов, которые будут передвигаться по воздушным улицам. Том Эндерс убежден, что через 20 лет каждый сможет заказать полностью автоматическое летающее такси прямо со своего смартфона — и лицензия пилота для этого не понадобится. Нужны ли миру летающие автомобили? Да, а то на дорогах сплошные пробки Нет, не хватало еще и небо заполонить машинами Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Беспилотный транспорт в России: будущее и настоящее
Крупнейшая в мире виртуальная электростанция: что задумала Tesla?
Представлен первый в мире электросамокат на Android Фото и видео: компании-производители
Chip.ru: последние новости
Можно ли оставлять в розетке зарядное устройство? Как в Windows 7 настроить яркость экрана на компьютере и ноутбуке GeForce GTX 2080 Ti, GTX 2080 и Titan Black V2: какими будут новые видеокарты nVidia?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве163
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина273
Путин получил первое поздравление с победой на выборах42
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован37
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение