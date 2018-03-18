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Наглый владелец Range Rover нарвался на водителя Hyundai
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Наглый владелец Range Rover нарвался на водителя Hyundai 

Авторамблер 12 часов назад
Фото: Авторамблер
Со слов очевидцев, которые запечатлели произошедшее на видео, автомобиль Hyundai Accent поворачивал, когда путь ему перегородил Range Rover. Из внедорожника вышел возмущенный мужчина, который с криками пнул Hyundai по двери. Владелец серебристого седана пнул, в свою очередь, внедорожник, от чего хозяин шикарной иномарки пришел в ярость. Он выхватил пистолет и направил его в лицо своему оппоненту, высказывая недовольство тем, что тот его не пропустил. Завязась потасовка, в результате которой, по рассказам, раздался выстрел, а Hyundai принялся таранить вооруженного мужчину вместе с его машиной.
На этом конфликт был исчерпан, вооруженный мужчина сел в свой Range Rover и уехал в неизвестном направлении. Самое нелепое, что он каким-то образом забыл на месте происшествия свой телефон и обойму от травматического пистолета.
Разбираться в этой истории пришлось местным полицейским. Они заявили, что установили личности обоих участников инцидента, однако пока не подтвердили факт стрельбы.
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