Наглый владелец Range Rover нарвался на водителя Hyundai 

Со слов очевидцев, которые запечатлели произошедшее на видео, автомобиль Hyundai Accent поворачивал, когда путь ему перегородил Range Rover. Из внедорожника вышел возмущенный мужчина, который с криками пнул Hyundai по двери. Владелец серебристого седана пнул, в свою очередь, внедорожник, от чего хозяин шикарной иномарки пришел в ярость. Он выхватил пистолет и направил его в лицо своему оппоненту, высказывая недовольство тем, что тот его не пропустил. Завязась потасовка, в результате которой, по рассказам, раздался выстрел, а Hyundai принялся таранить вооруженного мужчину вместе с его машиной.
На этом конфликт был исчерпан, вооруженный мужчина сел в свой Range Rover и уехал в неизвестном направлении. Самое нелепое, что он каким-то образом забыл на месте происшествия свой телефон и обойму от травматического пистолета.
Разбираться в этой истории пришлось местным полицейским. Они заявили, что установили личности обоих участников инцидента, однако пока не подтвердили факт стрельбы.