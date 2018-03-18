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Женщина на дельтаплане разбилась насмерть под Петербургом
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Женщина на дельтаплане разбилась насмерть под Петербургом 

АиФ Санкт-Петербург 12 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Полет на дельтаплане под Петербургом закончился для 34-летней женщины смертью, передают «Невские новости». Несчастный случай произошел около 17.00 17 марта рядом с поселком Лисий Нос, напротив улицы Морские Дубки.
По предварительным данным, во время полета что-то пошло не так, и дельтаплан рухнул в акваторию Финского залива, в 50 метрах от берега.
Шлем не спас женщину: от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи, когда ее пытались реанимировать.
По факту гибели женщины ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что дельтапланеристка работала секретарем в «Центре подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга». Дельтаплан был приобретен в складчину на деньги пяти человек.
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