Женщина на дельтаплане разбилась насмерть под Петербургом

Полет на дельтаплане под Петербургом закончился для 34-летней женщины смертью, передают «Невские новости». Несчастный случай произошел около 17.00 17 марта рядом с поселком Лисий Нос, напротив улицы Морские Дубки.

По предварительным данным, во время полета что-то пошло не так, и дельтаплан рухнул в акваторию Финского залива, в 50 метрах от берега.

Шлем не спас женщину: от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи, когда ее пытались реанимировать.