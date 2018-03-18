В Приморье иномарка въехала в машину и сбила полицейского

РФ. ВЛАДИВОСТОК , 18 мар — РИА Новости . Водитель иномарки в Приморье въехал в машину, которую остановил для осмотра полицейский, и сбил самого правоохранителя, сообщает краевое УМВД

ДТП произошло на 721 километре автодороги А-370 «Уссури».

"Установлено, что 17 марта в 22.15 на освещенном участке федеральной автодороги А-370 «Уссури» по направлению в город Владивосток сотрудники Госавтоинспекции на обочине дороги остановили автомашину Mitsubishi Delica с прицепом. Во время проверки документов в заднюю часть прицепа на большой скорости въехала автомашина Subaru Forester, после чего Subaru наехал на стоящего рядом инспектора ДПС", — говорится в сообщении.

Полицейский получил множественные травмы, его госпитализировали.

Водитель Subaru не имел при себе документов на машину, а также на право управления ей. По факту ДТП проводится проверка.