«Сандерленд» отстранил полузащитника Гибсона от тренировок за вождение в нетрезвом виде

Такое решение принято клубом в связи с тем, что 30-летнему игроку в субботу, 17 марта были выдвинуты обвинения за вождение в нетрезвом виде.

Гибсон, будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в четыре припаркованных автомобиля. Он был арестован и допрошен полицией на месте ДТП.

Darron Gibson. Oh dear oh dear oh dear. #safc pic.twitter.com/S2o86DYEq4

— Tone (@hudson81188) 17 марта 2018 г.