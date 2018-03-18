Один из музыкантов группы «Пикник» возвращается домой из больницы 

Музыкант группы «Пикник» Станислав Шклярский уже возвращается домой после аварии под Владимиром. В Instagram он выразил благодарность подписчикам, сопереживающим их группе.
Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много. Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах. Сразу скажу, что у папы таз не сломан. Все настроены оптимистично! Презентация альбома группы Инкогнито состоится, как и было заявлено (предзаказ альбома планируется на следующей неделе). По поводу выступлений группы Пикник прошу не идти на поводу у домыслов, а дождаться официальной информации. #всехорошо
Публикация от Стас Шклярский (@stas_shkliarskiy)
18 Мар 2018 в 12:49 PDT Он попросил не задавать вопросов о здоровье других участников ДТП, так как не обладает всей информацией. Шклярский опроверг слухи о том, что у его отца был сломан таз. Все настроены оптимистично, а сам музыкант находится в дороге.
Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много
— Станислав Шклярский.
Рок-музыкант
добавил, что презентация альбома группы «Инкогнито» остается в силе, как и было заявлено, предзаказ запланирован на следующей неделе.
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