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Во Владимире мусоровоз снес трубу отопления и искупал в кипятке иномарку
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Во Владимире мусоровоз снес трубу отопления и искупал в кипятке иномарку 

АиФ Владимир 13 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимире мусоровоз снес трубу с горячей водой, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону. Необычная авария произошла 17 марта на проспекте Строителей.
По предварительным данным, водитель мусоровоза не смог оценить габариты своей машины и решили проехать под трубой отопления, которая находилась на двухметровой высоте. В результате автомобиль задел трубу, и из нее хлынул кипяток. Горячая вода залила двор и припаркованную рядом иномарку Hyundai Solaris.
Как отмечают очевидцы в соцсетях, мусоровоз уже много раз проезжал под этой трубой, однако никаких неприятных инцидентов ранее не возникало.
В настоящее время все последствия коммунальной аварии уже устранены, и тепло вернулось в окрестные дома. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.
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