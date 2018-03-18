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Нижегородская полиция ищет свидетелей ДТП с пострадавшей школьницей
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Нижегородская полиция ищет свидетелей ДТП с пострадавшей школьницей 

В городе N 13 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Дорожные полицейские разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщает Группа по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.
Авария случилась 13 марта около 8.25 возле дома № 37 в Шестом микрорайоне Нижнего Новгорода. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места происшествия. Школьница получила серьезные травмы.
Полицейские просят всех очевидцев случившегося сообщать имеющуюся информацию по телефонам 268-37-66 и 8-910-100-87-40.
Напомним, неопытная автомобилистка сбила пешехода в Ворсме.
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