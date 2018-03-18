Нижегородская полиция ищет свидетелей ДТП с пострадавшей школьницей

Дорожные полицейские разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщает Группа по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Авария случилась 13 марта около 8.25 возле дома № 37 в Шестом микрорайоне Нижнего Новгорода. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места происшествия. Школьница получила серьезные травмы.

Полицейские просят всех очевидцев случившегося сообщать имеющуюся информацию по телефонам 268-37-66 и 8-910-100-87-40.

Напомним, неопытная автомобилистка сбила пешехода в Ворсме.