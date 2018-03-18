Клавишник группы «Пикник» выписан из больницы

Участники группы попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во Владимирской области в пятницу, 16 марта.

Первый из музыкантов группы «Пикник», пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во Владимирской области, выписан из больницы. Им оказался клавишник Станислав Шклярский.

— Сегодня (18 марта — прим. ред.) выписан первый артист рок-группы «Пикник», он был амбулаторным больным. Среди пострадавших в аварии есть отец и сын, так вот сын сегодня выписан. Остальные артисты оставлены в больнице, 18 марта им провели дополнительную МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография — прим. ред.), — сообщил глава Департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин

Он также уточнил, что ни у кого из пострадавших не выявлены черепно-мозговые травмы, отмечает ТАСС

Между тем, Станислав Шклярский сообщил о выписке на своей странице в социальной сети.

— Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много, — написал Стас Шклярский в соцсети «ВКонтакте».

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