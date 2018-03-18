Ещё
Клавишник группы «Пикник» выписан из больницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клавишник группы «Пикник» выписан из больницы 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Участники группы попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во Владимирской области в пятницу, 16 марта.
Первый из музыкантов группы «Пикник», пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во Владимирской области, выписан из больницы. Им оказался клавишник Станислав Шклярский.
— Сегодня (18 марта — прим. ред.) выписан первый артист рок-группы «Пикник», он был амбулаторным больным. Среди пострадавших в аварии есть отец и сын, так вот сын сегодня выписан. Остальные артисты оставлены в больнице, 18 марта им провели дополнительную МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография — прим. ред.), — сообщил глава Департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.
Он также уточнил, что ни у кого из пострадавших не выявлены черепно-мозговые травмы, отмечает ТАСС.
Между тем, Станислав Шклярский сообщил о выписке на своей странице в социальной сети.
— Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много, — написал Стас Шклярский в соцсети «ВКонтакте».
ПО ТЕМЕ
Участники группы «Пикник» госпитализированы после аварии во Владимирской области
Врачи рассказали о состоянии участников группы «Пикник»
Двоюродный брат солиста группы «Пикник» рассказал о состоянии пострадавших в аварии музыкантов
Вечерняя Москва: последние новости
К месту аварии на Дмитровском шоссе направился эвакуатор-тягач Водитель автомобиля ВАЗ сбил девушку на пешеходном переходе в Раменском районе Стая бродячих собак загрызла жителя Подмосковья
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве165
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах41
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение