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Первый из пострадавших в ДТП участников группы «Пикник» выписан из больницы
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Первый из пострадавших в ДТП участников группы «Пикник» выписан из больницы 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант группы «Пикник» Станислав Шклярский в инстаграме сообщил о возвращении домой после аварии под Владимиром.
"Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой", — написал он.
Музыкант выразил благодарность подписчикам за помощь и поддержку.
"Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах", — написал Шклярский.
Музыканты рок-группы «Пикник» попали в аварию во Владимирской области, направляясь на концерт в Рязань, 16 марта. В ДТП пострадали семь человек.
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