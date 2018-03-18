Первый из пострадавших в ДТП участников группы «Пикник» выписан из больницы

Музыкант группы «Пикник» Станислав Шклярский в инстаграме сообщил о возвращении домой после аварии под Владимиром.

"Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой", — написал он.

Музыкант выразил благодарность подписчикам за помощь и поддержку.

"Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах", — написал Шклярский.