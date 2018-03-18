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В Новокузнецке автобус врезался в остановку
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В Новокузнецке автобус врезался в остановку 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Рейсовый автобус врезался в воскресенье в остановку "Промышленная" в Новокузнецке, в результате ДТП погиб мужчина, сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным властей, ДТП произошло в 11.00 (7.00 мск).
"Водитель автобуса, следующего по маршруту №55, не справившись с управлением из-за гололеда, допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате погиб мужчина 1958 года рождения. Еще один человек госпитализирован", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезвым. Его профессиональный стаж составляет 12 лет.
"Расследование причин аварии под личный контроль взял глава города Новокузнецка. Сергей Кузнецов выразил соболезнование семье погибшего, распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего, в том числе материальную", — добавили в мэрии.
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