В Новокузнецке автобус врезался в остановку 

По данным властей, ДТП произошло в 11.00 (7.00 мск).

"Расследование причин аварии под личный контроль взял глава города Новокузнецка. Сергей Кузнецов выразил соболезнование семье погибшего, распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего, в том числе материальную", — добавили в мэрии.

Отмечается, что водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезвым. Его профессиональный стаж составляет 12 лет.