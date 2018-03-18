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На «северке» введут новые правила посадки и высадки пассажиров трамваев
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На «северке» введут новые правила посадки и высадки пассажиров трамваев 

74.ru 14 часов назад
Фото: 74.ru
С понедельник, 19 марта, в Челябинске станет больше «сдвоенных остановок» трамваев. Тем, кто планирует ездить с северо-запада, нужно быть особенно внимательными.
Теперь вагоны смогут останавливаться по двое на проспекте Победы от улицы Чичерина до Свердловского проспекта. Исключение: остановки «Красного Урала», «Молдавская», «Поликлиника» по направлению в сторону Чичерина. Раньше второму приходилось ждать своей очереди. Между тем пассажирам, желающим сесть во второй трамвай, придётся сделать до него несколько шагов, иначе придётся ждать следующий.
Пока вагоновожатые относятся к нововведению скептически.
— Это ничего не даст. Машины больше одного вагона не пропускают на сигнал, — отмечает один из сотрудников ЧелябГЭТ.
Сдвоенные остановки были опробованы в ноябре прошло года на участке от Теплотеха до железнодорожного вокзала. Правила посадки и высадки были изменены в целях предотвращения заторов на дорогах, самый проблемный участок — перекрёсток Ленина и Цвиллинга.
Сдвоенные остановки будут разрешены только на тех остановках, где есть посадочная площадка. Там, где трамвай высаживает пассажиров на проезжую часть, такая остановка запрещена. Как отмечают вагоновожатые, правило носит рекомендательный характер — решение принимается по ситуации, с соблюдением мер безопасности.
В середине января на остановке «Площадь Революции» поменяли места высадки пассажиров троллейбусов и маршрутных такси. Теперь электротранспорт останавливается сразу за перекрестком, а микроавтобусы «подвинули» ближе к Кировке. Горожане и водители троллейбусов жалуются, что пятачок на перекрестке проспекта Ленина превращается в кашу из транспорта.
74.ru решил помочь Госавтоинспекции и управлению транспорта поймать нерадивых водителей общественного транспорта Снимайте выкрутасы водителей общественного транспорта на смартфоны и видеорегистраторы, присылайте нам, а мы всё передадим в ГИБДД. Чтобы ваш материал был максимально полезным, ознакомьтесь с несложными рекомендациями.
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