На «северке» введут новые правила посадки и высадки пассажиров трамваев

С понедельник, 19 марта, в Челябинске станет больше «сдвоенных остановок» трамваев. Тем, кто планирует ездить с северо-запада, нужно быть особенно внимательными.

Теперь вагоны смогут останавливаться по двое на проспекте Победы от улицы Чичерина до Свердловского проспекта. Исключение: остановки «Красного Урала», «Молдавская», «Поликлиника» по направлению в сторону Чичерина. Раньше второму приходилось ждать своей очереди. Между тем пассажирам, желающим сесть во второй трамвай, придётся сделать до него несколько шагов, иначе придётся ждать следующий.

Пока вагоновожатые относятся к нововведению скептически.

— Это ничего не даст. Машины больше одного вагона не пропускают на сигнал, — отмечает один из сотрудников ЧелябГЭТ.

Сдвоенные остановки были опробованы в ноябре прошло года на участке от Теплотеха до железнодорожного вокзала. Правила посадки и высадки были изменены в целях предотвращения заторов на дорогах, самый проблемный участок — перекрёсток Ленина и Цвиллинга.

Сдвоенные остановки будут разрешены только на тех остановках, где есть посадочная площадка. Там, где трамвай высаживает пассажиров на проезжую часть, такая остановка запрещена. Как отмечают вагоновожатые, правило носит рекомендательный характер — решение принимается по ситуации, с соблюдением мер безопасности.

В середине января на остановке «Площадь Революции» поменяли места высадки пассажиров троллейбусов и маршрутных такси. Теперь электротранспорт останавливается сразу за перекрестком, а микроавтобусы «подвинули» ближе к Кировке. Горожане и водители троллейбусов жалуются, что пятачок на перекрестке проспекта Ленина превращается в кашу из транспорта.