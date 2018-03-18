В аварии на Щербакова пострадали два водителя

Тюмени , вчера, 17 марта, на улице Щербакова столкнулись три машины — Mercedes, УАЗ и «Лада».

— Авария произошла около 18:45 у дома №205 по улице Щербакова, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , руководитель отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции . — По предварительной информации, водитель Mercedes не выдержал безопасный боковой интервал, что привело к столкновению машин.

Медицинская помощь понадобилась двум участникам ДТП. Так, 63-летний водитель Лады сломал ребра и ушибся, а 58-летний водитель Mercedes ушиб грудную клетку.

За вчерашние сутки, 17 марта, это было единственное ДТП с пострадавшими в регионе.