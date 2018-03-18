Ещё
В аварии на Щербакова пострадали два водителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аварии на Щербакова пострадали два водителя 

72.ru 14 часов назад
Фото: 72.ru
В Тюмени, вчера, 17 марта, на улице Щербакова столкнулись три машины — Mercedes, УАЗ и «Лада».
— Авария произошла около 18:45 у дома №205 по улице Щербакова, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, руководитель отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции. — По предварительной информации, водитель Mercedes не выдержал безопасный боковой интервал, что привело к столкновению машин.
Медицинская помощь понадобилась двум участникам ДТП. Так, 63-летний водитель Лады сломал ребра и ушибся, а 58-летний водитель Mercedes ушиб грудную клетку.
За вчерашние сутки, 17 марта, это было единственное ДТП с пострадавшими в регионе.
72.ru: последние новости
Сбежавшая из больницы тюменка угодила под колёса «десятки»: ДТП произошло на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск В Тюмени инспектор ГИБДД разрешал знакомым ездить с поддельными номерами В аварии на Щербакова пострадали двое, в том числе и маленькая девочка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве167
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах41
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение