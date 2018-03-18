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В Башкирии в ДТП насмерть разбился хоккеист Айнур Гатин
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В Башкирии в ДТП насмерть разбился хоккеист Айнур Гатин 

Новости Рязани 14 часов назад
Фото: Новости Рязани
Игроки хоккейной команды ехали на очередную игру Чемпионата Уфимской любительской хоккейной лиги.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, накануне, 17 марта, в аварии насмерть разбился голкипер хоккейной команды Татышлинского района Айнур Гатин. В момент ДТП в Бураевском районе Башкирии в салоне находились еще три спортсмена. Их с травмами доставили в лечебное учреждение.
Стоит отметить, что хоккеисты стали финалистами Чемпионата района по хоккею с шайбой. Погибшего Айнура Гатина признали лучшим голкипером соревнований.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники региональной Госавтоинспекции.
Фото: pixabay.com
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