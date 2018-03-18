В Башкирии в ДТП насмерть разбился хоккеист Айнур Гатин 

Игроки хоккейной команды ехали на очередную игру Чемпионата Уфимской любительской хоккейной лиги.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, накануне, 17 марта, в аварии насмерть разбился голкипер хоккейной команды Татышлинского района Айнур Гатин. В момент ДТП в Бураевском районе Башкирии в салоне находились еще три спортсмена. Их с травмами доставили в лечебное учреждение.
Стоит отметить, что хоккеисты стали финалистами Чемпионата района по хоккею с шайбой. Погибшего Айнура Гатина признали лучшим голкипером соревнований.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники региональной Госавтоинспекции.
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