Ещё
Началась проверка после аварии с автобусом из Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

СК начал проверку после аварии с автобусом из Армении в Воронежской области 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Следствие выясняет обстоятельства аварии с участием автобуса из Армении и грузовика в Воронежской области, в результате которой погибли два человека и девять были госпитализированы, сообщает региональное управление СК РФ.
Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 "Дон" в Павловской области столкнулись автобус Mercedes, следующий из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. Погибли два человека, девять получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. По словам медиков, двое из них в реанимации (один — в крайне тяжелом состоянии), семеро в хирургическом отделении.
В салоне автобуса находилось около 50 человек. Как ранее пояснил РИА Новости представитель ЦРБ Павловского района, восемь раненных — граждане Армении и один — гражданин РФ из Адыгеи. По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком.
"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водителем пассажирского автобуса, в результате чего пострадали пассажиры", — говорится в сообщении следствия.
По его данным, в аварии погибли водитель грузовика и второй водитель автобуса.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будут опрошены очевидцы, а также пассажиры автобуса, истребована документация, регламентирующая осуществление данной организацией услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", — рассказал и. о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Руслан Болотских.
Как пояснил РИА Новости представитель главного управления МВД по Воронежской области, непострадавших пассажиров доставили в кафе, накормили горячим питанием, а после разместили в гостинице. Порядка 10 человек из них забрали родственники, часть пассажиров планируется отправить попутным транспортом. "О происшествии извещен перевозчик, будет принимать меры по транспортировке пассажиров", — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что установлен владелец грузовика — он из Санкт-Петербурга.
РИА Новости: последние новости
Четверо жертв ДТП в Югре были сотрудниками поисково-спасательного отряда Под Калининградом из-за ДТП перенесли концерт группы "Пикник" В Таганроге сняли на видео технику, упавшую в яму при ремонте
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии98
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора205
Порошенко нашел замену российскому газу305
В Киеве дали ответ по выборам в РФ24
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение