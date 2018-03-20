Началась проверка после аварии с автобусом из Армении

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будут опрошены очевидцы, а также пассажиры автобуса, истребована документация, регламентирующая осуществление данной организацией услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", — рассказал и. о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Руслан Болотских.

По его данным, в аварии погибли водитель грузовика и второй водитель автобуса.