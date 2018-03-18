Российских водителей обязали надевать световозвращающие жилеты 

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в ПДД, согласно которым выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости водители должны только в световозвращающем жилете.
Стоит отметить, что требование действует, если машина находится на дороге или обочине вне населенного пункта. Нововведения служат безопасности самих автомобилистов. Согласно данным Госавтоинспекции, количество наездов на водителей в подобной ситуации растет, сообщает "Российская газета". Только в прошлом году на российских дорогах произошло 386 подобных аварий. С начала 2018 года подобных наездов случилось уже 37, причем в 36 из них люди погибли.