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Российских водителей обязали надевать световозвращающие жилеты
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Российских водителей обязали надевать световозвращающие жилеты 

ТРК Губерния 15 часов назад
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в ПДД, согласно которым выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости водители должны только в световозвращающем жилете.
Стоит отметить, что требование действует, если машина находится на дороге или обочине вне населенного пункта. Нововведения служат безопасности самих автомобилистов. Согласно данным Госавтоинспекции, количество наездов на водителей в подобной ситуации растет, сообщает "Российская газета". Только в прошлом году на российских дорогах произошло 386 подобных аварий. С начала 2018 года подобных наездов случилось уже 37, причем в 36 из них люди погибли.
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